Inter, ritorno all'old style: la vecchia guardia sugli scudi (CdS)

Un'Inter old style quella vista ieri sera contro il Bologna, che si avvicina sempre più ai cugini del Milan ed ora pensa subito alla Champions League ed alla sfida qualificazione: "L’Inter puntella il secondo posto e si avvicina a due punti dal Milan, impegnato stasera a Marassi contro la Sampdoria". Così apre l'edizione - in edicola stamane - del Corriere dello Sport che si concentra sull'ottima prova dei nerazzurri e non solo.

Il quotidiano infatti aggiunge: "Più che per la classifica, Conte può essere soddisfatto di come la sua creatura si approccia alla partita e riesce a mettere sotto il Bologna di Mihajlovic, che qui aveva vinto le ultime due volte. La squadra sembra pronta per lo scudetto, ma anche per piegare mercoledì lo Shakhtar nella partita che può valere gli ottavi di Champions". Un approccio totalmente differente a quello visto contro il Torino oppure nella sonora sconfitta contro il Real Madrid in casa.

Una squadra rinnovata nello spirito, ma con convinzioni della passata stagione: "Un’Inter nuova, nello spirito. Anzi, vecchia. Come quella dell’anno scorso, ovvero l’Inter di Conte. La difesa, quella titolare, si distrae una volta sola". Inoltre ad impreziosire la serata le prestazioni della vecchia guardi sia in mediana che in attacco: "Vidal impreziosisce il gioco in mezzo al campo dove è fondamentale la regia del tanto bistrattato Brozovic. Sanchez non dà punti di riferimento tra le linee. Una squadra tosta. Equilibrata e concentrata. Sino adesso a San Siro era sempre andata sotto, stavolta dispone a suo piacimento dei rivali. Cartoline per lo scudetto". Chiosa così il Corriere dello Sport.