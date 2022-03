Inter, rinnovo Brozovic: finalmente c'è la data dell'annuncio

Inter, arriva finalmente la tanto attesa svolta sul fronte del rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista ha da tempo avviato la trattativa con il suo attuale club per il prolungamento del contratto. Questi mesi tuttavia sono apparsi come una sorta di montagna russa. A momenti in cui tutto sembrava praticamente fatto se ne sono alternati altri in cui le parti si sono allontanate. Nel mezzo non sono mancate voci relative all'interessamento di altri top club che avrebbero provato ad inserirsi, tentando di far saltare il banco. Ebbene, stando a quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, tutto questo sarebbe prossimo alla fine. Il giocatore ormai avrebbe scelto di apporre la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. E ci sarebbe addirittura la data. Secondo il quotidiano romano infatti l'annuncio potrebbe arrivare nel corso di questa settimana, prima del week-end.

"L'intesa prevede un contratto fino al 2026 che la prossima stagione permetterà a Marcelo di guadagnare 6 milioni netti (a salire) più bonus. Il suo stipendio per il 2021-22 invece rimarrà lo stesso ovvero 4,5 milioni più bonus facili che lo poteranno a sfiorare i 5 milioni - riferisce il quotidiano romano -. Manca la firma materiale sul nuovo contratto, un evento atteso a giorni. Tutto lascia pensare prima di sabato. Dopo o durante la sosta sono invece in programma gli incontri con Handanovic e Perisic, poi quello con Skriniar".