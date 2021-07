Inter, rinnovo Brozovic: cosa si aspetta il giocatore dalla società

Inter: la prossima settimana potrebbero iniziare i discorsi per il rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic. La notizia viene rilanciata questa mattina, sabato 31 luglio, da Tuttosport.

Il quotidiano torinese ricorda che il centrocampista croato "nei mesi scorsi ha cambiato agenti e ora si gestisce insieme al papà". A quanto si apprende, proprio quest'ultimo è atteso a Milano già nei prossimi giorni. Attualmente Brozovic percepisce "poco più di quattro milioni di euro, bonus compresi" ricorda Tuttosport. Nel suo articolo Federico Masini spiega che il giocatore si aspetta "un'offerta che raggiunga almeno i cinque milioni dati a Calhanoglu". D'altronde Brozovic "sarà un punto fermo anche per il nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi".

La situazione del rinnovo di Lautaro Martinez è invece in continua evoluzione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero degli intoppi e sul giocatore cominciano a muoversi i primi interessi da parte di squadre europee. L'Arsenal sarebbe molto interessata a portare l'attaccante argentino a Londra e ci sarebbe già stata anche una chiacchierata con l'agente anche se si tratta di nulla di chissà quanto approfondita. Di certo c'è da registrare una permanenza non più così certa da parte del Toro che, dopo due anni in maglia nerazzurra potrebbe decidere di cambiare aria, dopo essere stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto della scorsa stagione.

E l'Inter? La squadra nerazzurra a quel punto dovrebbe cercare un sostituto all'altezza per rimpiazzare il suo numero dieci. Il nome che piace molto a Simone Inzaghi è quello dell'attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa, che ha deciso di non rimanere in biancazzurro nella prossima stagione.