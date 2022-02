Inter, rinnovi: importanti novità su dirigenza, Brozovic, Perisic

Inter, sono in arrivo importanti novità sul fronte dei rinnovi contrattuali.

Questo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, che ha fatto il punto sulle situazioni pendenti. In primis c'è da considerare il prolungamento della dirigenza. Secondo il quotidiano romano Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno da tempo trovato l'accordo con Suning per proseguire il lavoro in nerazzurro almeno fino al 2025. Su questo fronte manca solo l'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare tra oggi e domani. Poi ci sarà da affrontare il discorso Marcelo Brozovic. Il rinnovo del centrocampista sembrava chiuso, ma poi è arrivata una brusca frenata (forse complice il corteggiamento di alcuni top club). Il Cds scrive che l'intenzione del club è quello di archiviare la questione entro 10 giorni, annunciando il rinnovo del croato.

Discorso differente per il suo connazionale, Ivan Perisic. L'esterno ha sempre lasciato intendere di voler andar via a giugno, facendo scadere il suo contratto. Tuttavia ora lo scenario potrebbe essere differente. Il giocatore avrebbe aperto ai dialoghi con l'Inter per capire se esistano i margini per proseguire insieme. Questo cambio di indirizzo potrebbe dipendere dal fatto che non si è affacciata nessuna squadra capace di rispettare le pretese di Perisic sia in termini economici che in termini di competitività. Tutto ciò ha portato al clima di fiducia che aleggia in questo momento in casa nerazzurra. Stessa fiducia che caratterizza la vicenda Samir Handanovic, che dovrebbe restare anche l'anno prossimo per fare da chioccia ad André Onana.