Inter, rifiutata la prima offerta del Barça per Lautaro: troppo pochi 50 milioni

La Gazzetta dello sport torna a parlare di Lautaro Martinez, il cui futuro è ancora tutto da decifrare. Secondo il quotidiano milanese, con ogni probabilità il giocatore lascerà Milano nel corso dell'estate, per accasarsi nella tanto agognata Barcellona. Per far sì che ciò accada però, i due club dovranno trovare un accordo economico che, al momento, sembra ancora lontano.

L'Inter infatti ha già rifiutato la prima offerta del club blaugrana, che prevedeva l'esborso di 50 milioni di euro più due contropartite a scelta tra Vidal, Rakitic, Umtiti, Semedo e Junior Firpo. I nerazzurri hanno comunicato al Barça di essere interessati al cartellino di Firpo, ma che dovranno alzare di molto la cifra cash se vorranno davvero portare Lautaro in catalogna.

La sensazione è che entrambi i club abbiano voglia di chiudere questa trattativa nei prossimi giorni, evitando dunque di protrarre il tutto nel corso dell'estate.