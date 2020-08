Inter, richiesta alla Lega. Dall'incontro di ieri trapela un obiettivo di mercato

L'incontro di ieri tra Zhang. Conte, Marotta e Ausilio è servito per ricucire la frattura tra la dirigenza e il tecnico salentino: si prosegue senza switch d'allenatore, confermato anche il board dirigenziale in vista della prossima stagione. Le due parti hanno messo tutto nero su bianco e ora parte il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato. In programma un altro face to face...stavolta per programmare i colpi in entrata e per cercare di rinforzare la rosa attuale. La data? Non è stata ancora svelata, ma il nuovo meeting dovrebbe avvenire entro il fine settimana.



Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport non sarebbero trapelati obiettivi precisi sul mercato anche se non manca un chiaro riferimento a un vecchio nome: Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, al momento al Barcellona, sarebbe stato di fatto scaricato dal nuovo tecnico Koeman e non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma da parte nei nerazzurri nella prossima finestra di trasferimenti. Vidal era stato già accostato all'Inter in inverno e la situazione in casa blaugrana forse potrebbe addolcire la trattativa.



Nelle prossime ore inoltre, stando sempre a quanto riferito dalla rosea, verrà decisa la data del prossimo raduno. Una cosa è certa: l'inizio non sarà prima del 6 settembre con una richiesta imminente da parte del club alla Lega Calcio puntando verso il rinvio della prima giornata di Serie A. Conte-Inter, avanti tutta! E ora le strategie sono chiarissime.