Inter, retroscena svelato dalla Gazzetta: la Juve dietro lo sfogo di Conte

Ha del clamoroso quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in merito alla vicenda Antonio Conte-Inter. La rosea, che ha attaccato duramente il tecnico nerazzurro per le pesanti dichiarazioni rilasciate a seguito della partita di sabato sera a Bergamo contro l´Atalanta, ha insinuato e riportato di un pesante retroscena che potrebbe celarsi dietro a tale recente exploit e che spiegherebbe le modalitá con cui sia stato scagliato tale fulmine a ciel sereno.

Si tratterebbe infatti un clamoroso ritorno di fiamma per Antonio Conte alla Juventus, la cui panchina potrebbe rimanere vacante in caso di addio o esonero di Maurizio Sarri, cosí in merito la Gazzetta: “Qualche spiffero clamoroso spunta addirittura su alcuni suoi pensieri di ritorno alla Juventus qualora venisse mandato via Sarri, perché nomina sempre i bianconeri come modello e alcuni riferimenti non sarebbero casuali. Oggi é uno scenario complesso, ma Conte pensa seriamente di lasciare l´Inter e allora mai dire mai”