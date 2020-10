Inter, regalo per Conte dalle nazionali: arrivano segnali forti da giocatore

Inter, non solo brutte notizie dalla pausa delle nazionali per il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Finora questi giorni hanno decimato la squadra, in quanto sei giocatori sono risultati positivi al Covid, ed in vista del derby la situazione non appare delle più rosee.

Conte sta studiando la formazione da mettere in campo, ma dalla nazionale arriva anche una notizia molto positiva. Ad oggi il favorito per completare la mediana insieme a Vidal e Barella è Brozovic, ma a mandare segnali forti c'è Christian Eriksen. Il danese è andato in gol, e secondo la Gazzetta dello Sport ci sono buone ragioni per vederlo titolare.

Innanzitutto lo stato di forma psico fisico, non intaccato dalle numerose panchine. Poi l'aspetto motivazionale. Eriksen ha dichiarato di avere voglia di giocare e di non voler passare tutto l'inverno in panchina. Insomma il tecnico si trova davanti un giocatore voglioso di prendersi la scena.