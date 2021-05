Inter: rebus sul futuro di Lautaro, intanto fissata la cifra da brividi

Tutto è legato alle (possibili) cessioni di Hakimi e Joao Mario. Persino il destino di Lautaro Martinez, il 'gioiello' dell'Inter e sogno (non tanto) proibito delle big d'Europa: dal Real Madrid al Barcellona fino ad arrivare all'Atletico campione di Spagna e allenato da Diego Pablo Simeone. Lo spiega La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 31 maggio: "Definire le partenze di Hakimi e Joao Mario permetterà alla dirigenza di lavorare con serenità sul potenziamento della squadra e garantire al neo tecnico, Simone Inzaghi, la permanenza di elementi imprescindibili come Lukaku, Barella o Bastoni". Il quotidiano sportivo, attenzione, entra poi nel dettaglio con la frase: "Per tutti gli altri, nessuna chiusura totale".

Nel suo articolo Vincenzo D'Angelo spiega infatti la posizione di Lautaro Martinez: "Al momento pensa al campo e alla Nazionale per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2022 e poi sarà protagonista della 'Copa America' in casa. Solo dopo penserà al futuro: con l'Inter - ricorda la Gazzetta dello Sport - era stata trovata un'intesa per il rinnovo fino al 2024. Il cambio di agente ha rallentato le operazioni". Quindi? Il quotidiano spiega: "Resta da capire se sarà convinto al 100% del progetto nerazzurro o se vorrà valutare altre piste". Nel caso "nessuno sconto - scrive chiaramente D'Angelo nel suo approfondimento - Per meno di 80-90 milioni l'Inter non risponderà neanche al telefono".