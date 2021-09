Inter Real Madrid, Inzaghi carica i suoi con una frase in particolare

L?inter questa sera è chiamata ad un'autentica impresa.

L'avversario è infatti il Real Madrid di Carlo Ancelotti, uno che sa come si giocano partite del genere, e che ha riportato la Coppa nell capitale spagnola dopo un assenza lunga 10 anni. L'Inter dal canto suo deve sfatare un tabù, ossia quello della qualificazione agli ottavi. Il destino gli ha fornito la possibilità di riscattarsi da quanto accaduto un anno fa. Girone molto simile rispetto alla scorsa stagione, con l'auspicio di un esito differente. Servirà però una di quelle gare che i nerazzurri nella loro storia hanno dimostrato di saper sfoggiare.

Lo sa Inzaghi, e ora, grazie anche al suo discorso, lo sa anche la squadra. Il Corriere dello Sport infatti ha svelato un retroscena sul match di questa sera. Il tecnico avrebbe caricato i suoi attraverso un discorso motivazionale. Il concetto è tutto racchiuso in una gara: gare come quella di oggi sono le più belle da vivere, ragione per la quale non bisognerà avere paura. L'allenatore vuole quindi che i suoi siano consapevoli dei propri mezzi e che non abbiano timori reverenziali nei confronti dell'avversario.