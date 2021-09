Inter Real, il punto su Di Marco e Barella. E Inzaghi pensa a due cambi

I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi mercoledì dovranno sfidare in Real madrid nella prima gara del girone di Champions League.

L'Inter ha pescato per la seconda volta consecutiva i Blancos(stavolta guidati da Ancelotti). Il tecnico nerazzurro non arriva a questo big match nelle migliori delle condizioni. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione dei giocatori in dubbio. Di Marco ha lasciato ieri il campo per problemi fisici, ma alla fine si è trattato solamente di crampi, quindi sarà arruolabile. Stesso discorso per Barella, che ha subito una semplice contusione al collo. Diverso, ovviamente, il discorso per Stefano Sensi, che come ha ammesso lo stesso Inzaghi, starà fuori per diverso tempo.

Parimenti anche bastoni non sarà convocato, in quanto non ha ancora smaltito l'infortunio rimediato in nazionale. L'allenatore inoltre starebbe valutando alcuni cambi di formazione. In attacco infatti Inzaghi potrebbe decidere di cambiare le carte in tavola rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. L'unico certo del posto sarebbe infatti Dzeko, mentre il secondo posto da titolare se lo giocheranno Dzeko e Correa. L'argentino sarebbe favorito sul bosniaco. Infine sulla fascia destra Darmian, non brillante nella gara di ieri contro la Sampdoria, potrebbe lasciare il posto a Dumfries, che quindi per la prima volta potrebbe scendere in campo dal primo minuto.