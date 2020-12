Inter, Raiola: “Accordo verbale per De Vrij. Conte? Un mister particolare”

Sarebbe tutto fatto per il rinnovo contrattuale di Stefan De Vrij con l’Inter. L'olandese sarebbe pronto a firmare un contratto giorno al 2025. La conferma è arrivata direttamente da Mino Raiola, agente dell’olandese, che nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport ha dichiarato: “Abbiamo un accordo verbale, su tutto. Adesso lo stanno scrivendo”.

Il noto agente ha anche risposto a una domanda sul deludente avvio di stagione nerazzurro, per poi soffermarsi su Antonio Conte: "Se mi aspettavo di più dall’Inter? Sono forti e hanno un grande allenatore. Forse manca una punta top”.

“In generale non seguo gli allenatori perché nel mio lavoro può capitare che con questi ci siano delle situazioni particolari, come capitò ad esempio con Conte e la lite per Pogba, che è scritta nella pietra. C’è stata anche una risposta pubblica. Io comunque apprezzo molto il leccese come tecnico. È sicuramente uno dei migliori in circolazione e non solo per lo stipendio che percepisce. Un mister particolare, uno che trasmette tanta energia positiva alla squadra. Alla Mourinho. Ci metto dentro anche Klopp fra questi grandi motivatori. Non Guardiola: nulla da eccepire sul palmares, ma il gioco delle sue squadre personalmente lo trovo stucchevole».