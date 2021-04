Inter, raggiunto un record europeo. Nessuno come i nerazzurri

Inter, i numeri di questa stagione della squadra nerazzurra sono davvero impressionanti. Tuttosport questa mattina ha focalizzato l'attenzione su un particolare dato, che fa della squadra di Conte la prima in Europa.

Si tratta della media punti , che ammonta a 2,47, superiori a quelle di Bayern Monaco (2,32), di Manchester City (2,31) e di Atletico Madrid (2,23). I tedeschi e gli uomini di Simeone inoltre nel corso di questa stagione hanno subit0 3 sconfitte, 4 il City. L'inter invece ha perso solamente contro Milan e Sampdoria.

Se si somma invece il numero di vittorie di quest'anno con quelle della scorsa stagione si arriva a quota 47. In questo caso solo la squadra di Guardiola ha fatto i più (49). Numeri che sottolineano come il lavoro del tecnico in questo biennio sia stato fino a questo momento straordinario.