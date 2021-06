Inter, Radu vicino alla cessione. Il nuovo portiere arriva in prestito

Inter, continuano le trattative che riguardano il reparto dei portieri in casa nerazzurra. A fare il punto della situazione ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come sia in uscita Radu. Il giovane portiere romeno ha svolto il ruolo di vice Handanovic nel corso della passata stagione.

Tuttavia vorrebbe, scrive la rosea, trovare maggiore spazio l'anno prossimo. Su di lui ci sarebbe la Real Sociedad, che ha mostrato un forte interesse e sarebbe pronta a chiudere l'accordo.

A quel punto l'Inter avrebbe bisogno di un secondo portiere, ed il profilo più interessante sarebbe quello di Sepe. Attualmente l'estremo difensore milita nel Parma, ma, dopo l'arrivo di Buffon, potrebbe partire in prestito.