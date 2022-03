Inter, questo il futuro: in sei andranno via. In bilico pure tre big

L'Inter e i giorni di riflessione.

L'obiettivo Scudetto resta nei pensieri del club che, intanto, programma il futuro. La Gazzetta dello Sport spiega in tal senso le mosse previste per rivisitare una squadra parsa non continua quest'anno. Non ci sarà rinnovo per De Vrij. L'olandese - si legge sul quotidiano - rientra fra i calciatori in bilico.

Non l'unico. In ballo c'è pure il futuro di Lautaro Martinez. "L’anno scorso sul Toro si erano mossi, in tempi diversi, Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. L’Inter e il giocatore hanno sempre saputo resistere, poi è arrivato pure il rinnovo di contratto. Facile immaginare che i top club tornino su di lui", si legge.

Rinnovo complicato per Perisic. Ci sono, poi, Ranocchia e D'Ambrosio ("già la scorsa estate si optò per un rinnovo, potrebbe accadere lo stesso anche stavolta").

Sono sei, per il giornale, i calciatori destinati sicuramente a lasciare l'Inter: da Vidal (peraltro multato per le ultime dichiarazioni, leggi qui) a Sanchez. Via anche Vecino, Radu, Kolarov e Caicedo.