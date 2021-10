Inter, questi gli scontenti. Onana? A breve protagonista, ma non a Milano

L'Inter guarda agli scontenti, e già pensa al mercato di gennaio.

E' scoppiato il caso Sanchez. Ieri (mercoledì 6 ottobre, ndr), la nostra redazione è entrata in possesso della strategia nerazzurra sull'attaccante cileno (clicca qui per l'esclusiva); oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto, confermando tutto sulle perplessità di Sanchez e le iniziative per gennaio: "La situazione non gli garba e lui non fa niente per nasconderlo: la sua lamentela spedita nel mare dei social, un minuto dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha infastidito i vertici interisti e portato in primo piano la possibilità di una risoluzione del contratto già a gennaio".

Non solo l'ex Udinese. Balla pure la situazione inerente l'altro cileno nerazzurro, quel Arturo Vidal tornato prepotentemente alla ribalta per fattori extra-campo. Il quotidiano inquadra le due evoluzioni, che potrebbero avere un diverso epilogo: "Un video del cileno alticcio, che fa strambe capriole sulla sua Ferrari, ha fatto il giro del web e messo la società di fronte al solito problema di gestione del centrocampista. Tra un paio di mesi sarà gennaio e si sanerà quanto può essere sanato: l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono, infatti, attesi da una partita non semplice al tavolo con Sanchez per quantificare l’eventuale buonuscita, sempre che dal mercato arrivino offerte interessanti. Vidal, in scadenza a fine stagione, non è invece tentato da un trasferimento a metà stagione".

Da Sensi (cercato già in passato dalla Fiorentina) a Gagliardini (nettamente meno centrale rispetto a prima), non mancheranno situazioni da attenzionare a tutto campo.

E Onana? Il portiere rappresenta l'idea più forte in entrata. Un ruolo da protagonista (ma non ancora a Milano) sembra dietro l'angolo. Stekelenburg, il principale rivale all'Ajax nel ruolo, ha ufficializzato il suo stop per infortunio e ne avrà per tutta la stagione. "E allora ecco la nuova chance per Onana, il portiere camerunese vicinissimo al trasferimento a parametro zero all’Inter. I nerazzurri lo hanno ormai bloccato in attesa di poterlo mettere sotto contratto dal prossimo 1 febbraio, sempre al netto di possibili rilanci di altri club. Nel frattempo André riassaporerà il piacere del campo: la sua squalifica per doping scade il 3 novembre", ricostruisce il giornale. Una parabola da guardare con curiosità (intanto, il numero uno all'Inter resterà per ora Handanovic, clicca qui per l'approfondimento sullo sloveno).