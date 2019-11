Inter, queste le combinazioni per il passaggio del turno di Champions

Questa sera l'Inter affronterà lo Slavia Praga per il penultimo turno del girone di Champions League per rincorrere il passaggio al turno successivo. ma in quali casi gli uomini di Antonio Conte accederanno agli ottavi?

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto delle combinazioni possibili. In caso di due vittorie (stasera e nel prossimo match con il Barcellona) i nerazzurri saranno agli ottavi, a prescindere dai risultati delle altre.

Questa sera chi vincerà tra Barcellona e Borussia passerà il turno. Se l'Inter non vince ai balugrana basterà un pari. Se stasera nerazzurri e Barca dovessero vincere, e il Dortmund non dovesse battere lo Slavia, a Conte basterebbe un pari nell'ultimi match.

Infine, se stasera Lukaku & co. dovessero perdere sarebbero matematicamente fuori e dovrebbero fare diversi calcoli per l'accesso all'Europa League.