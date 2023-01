Inter, questa sera in campo i migliori. Scelta inedita a centrocampo

di Candido Baldini, pubblicato il: 14/01/2023

Inter, il presente si chiama Hellas Verona, che sarà la squadra ospitata questa sera dai nerazzurri a Milano. Nessun pensiero quindi alla sfida di mercoledì, che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi affrontare il Milan nel match valido per la Supercoppa italiana.

Per questa ragione il tecnico manderà in campo gli uomini migliori, senza valutare un eventuale turn over, come riporta la Gazzetta dello Sport. In porta quindi confermatissimo Onana, ormai titolare fisso al posto di Handanovic. Il trio difensivo sarà composto da Milan Srikiniar, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, che si sta guadagnando il posto da titolare a suon di ottime prestazioni.

Inter, Inzaghi sceglie i migliori e punta su una mediana inedita

A centrocampo, scrive la rosea, ci sarà ancora Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Il turco ha già smaltito l’infortunio rimediato contro il Monza e sarà in campo. Con lui Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. L’albanese si è reso protagonista di un’ottima prestazione contro il Parma, e questa sera verrà schierato nell’inedito ruolo di mezz’ala al posto dell’infortunato Barella.

Infine l’attacco. Romelu Lukaku dovrebbe restare a casa. IL fastidio accusato in settimana avrebbe portato Inzaghi a non convocarlo per la gara di questa sera. Spazio quindi a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Joaquin Correa dovrebbe partire dalla panchina, ma per lui potrebbe esserci un ingresso a gara in corso.