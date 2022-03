Inter, questa la nuova difesa: Skriniar cambia ruolo! E un big va via

L'Inter e i programmi futuri. La difesa è tema centrale.

Il Corriere dello Sport, oggi 25 Marzo, espone i programmi nerazzurri per la retroguardia. C'è una staffetta all'orizzonte: in uscita c'è l'olandese De Vrij. Cambierà, inoltre, la posizione di Skriniar. Non più sul centro-destra, ma centrale a comandare le operazioni.

A scriverlo il quotidiano che rimarca come Raiola (l'agente di De Vrij) abbia già iniziato a guardarsi attorno, con la prospettiva di piazzare il calciatore in Premier League.

E sul centro-destra? Con lo slittamento di Skriniar nei piani alti della difesa, e l'eventuale cessione dell'olandese, si libererebbe uno slot da occupare a destra. Il nome preferito resta Bremer. Lui ha detto già sì all'Inter, ma la richiesta del Torino e di Urbano Cairo resta alta.