Inter, quanto vale la Coppa Italia? La cifra (in caso di vittoria) è record

L'Inter e il prossimo trofeo. La Coppa Italia è il traguardo oggi più raggiungibile.

Mercoledì i nerazzurri affronteranno la Juventus nell'ultimo atto della coppa nazionale. Una sfida che arriva dopo l'ennesimo weekend di passione, in cui il Milan ha mantenuto il vantaggio sugli uomini di Inzaghi avvicinandosi al tricolore. Non mollerà, di certo, l'Inter, ma la strada Scudetto è certamente in salita.

Basta, invece, una vittoria mercoledì per alzare il secondo trofeo della stagione: dopo la Supercoppa (curiosamente vinta proprio contro la Juventus), l'Inter affronterà nuovamente i bianconeri. Come riporta il Corriere dello Sport, ricca è la posta in palio anche economicamente. Son cresciuti i premi destinati alla competizione.

Di 3 milioni l'incasso maturato fin qui dai due club finalisti. Chi vincerà guadagnerà un nuovo assegno di 4.5 milioni, più altri 3 per la qualificazione alla prossima Supercoppa (2 milioni alla squadra perdente). Per chi vincerà, dunque, oltre 7 milioni che fanno gola. Un motivo in più per vincere il duello contro i bianconeri. Inter-Juventus, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia.