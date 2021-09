Inter, 'quanti soldi in arrivo!'. La gigantografia di Facchetti via per un motivo

INTER - Nuova liquidità nelle casse nerazzurre. Il club ha ufficializzato nuovi accordi nelle ultime ore. L'accordo con Zytara è descritto così, oggi, da La Gazzetta dello Sport: "Ottantacinque milioni di euro in quattro anni: tanto porterà nelle casse dell’Inter l’accordo con Zytara, la digital home banking. Sulle maniche della divisa apparirà il marchio Digitalbits, come già raccontato, che prevede un introito di 6 milioni a stagione (e l’intera divisa ne vale 33). Ma quella cifra è parte di un accordo più ampio e che appunto darà alla società nerazzurra una media di oltre 21 milioni a stagione. Zytara svilupperà la app dell’Inter, sulla quale sarà possibile (anche) effettuare acquisti tramite criptovaluta XDB, che a sua volta si serve della piattaforma Digitalbits".

Il percorso è tracciato. E l'Inter continua a inanellare sponsorizzazioni. Il quotidiano rimarca: "La partnership arriva nel bel mezzo di un percorso partito ormai due anni fa, con la scelta della nuova sede di viale della Liberazione. Di questo processo ha fatto parte anche il restyling del logo, la denominazione Inter Milano, oltre che la crescita del mondo dei social. E presto sarà annunciata anche un’altra collaborazione, quella con il marchio di abbigliamento Moncler".

Intanto, arrivano aggiornamenti sul restyling del centro sportivo, su cui resterà attivo il ricordo di Facchetti. "L’immagine di Giacinto Facchetti, come previsto, tornerà presto in bella mostra a Interello. La polemica era montata un paio di settimane fa, per via di lavori di ristrutturazione del centro sportivo intitolato proprio a Facchetti: a San Siro era stato esposto anche uno striscione. Ma nel giro di pochi giorni Giacinto tornerà in vista", assicura il giornale.