Inter, quanti dubbi tormentano Inzaghi! C'è una sola certezza

Dopo la sosta per le Nazionali, torna (finalmente) la Serie A. Domenica (fischio d'inizio ore 12:30) è in programma Sampdoria-Inter. Simone Inzaghi, in queste ore, è però tormentato dai dubbi. Il tecnico ha infatti un'unica certezza.

"Dzeko pensaci tu" scrive infatti il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 settembre. "Contro la Sampdoria il peso dell'attacco nerazzurro sarà nuovamente sulle spalle del bomber bosniaco". Il quotidiano sportivo sottolinea come 'il cigno di Sarajevo' abbia i blucerchiati fra le sue vittime preferite: "Sono ben 7 i gol dell'ex romanista in 13 incontri, 12 di campionato più un ottavo di Coppa Italia. Per la verità, non sempre è andata benissimo sul piano dei risultati - svela Pietro Guadagno nel suo articolo -: ci sono scappate anche 4 sconfitte insieme a 7 vittorie. Ciò non toglie, comunque, che l'Inter andrà a Marassi per puntare al bersaglio grosso, così da infilare la terza vittoria consecutiva e restare in vetta".

Come anticipato, la pausa per le Nazionali ha però lasciato in eredità molti dubbi di formazione al tecnico nerazzurro. Lautaro Martinez e Joaquin Correa rientreranno, infatti, solo a ridosso della partita di Marassi. Per questo motivo "tutto lascia credere che, come partner, Dzeko avrà ancora Stefano Sensi". Ieri (mercoledì) l'ex giocatore del Sassuolo ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche tramite i social. Il nostro articolo potete trovarlo qui. Ci sarebbe anche Martin Satriano ma Inzaghi deve anche pensare al Real Madrid che mercoledì, a San Siro, inauguererà la campagna europea dell'Inter. A riguardo non vanno dimenticate anche le partite, ravvicinate giocate da altri elementi della rosa nerazzurra come Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Stefan de Vrij. Poi ci sono le condizioni fisiche di Alexis Sanchez ancora tutte da decifrare come vi abbiamo spiegato in questo approfondimento. Insomma: tanti dubbi per Inzaghi a pochi giorni dall'inizio della prima decisiva settimana della sua gestione: dopo Samp e Real, infatti, sabato 18 settembre, a San Siro, ci sarà anche la sfida di campionato contro il Bologna.