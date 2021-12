Inter, quante giornate a Barella? L'attesa sarà lunga! C'è il sostituto

Inter, tiene banco il caso Barella.

Il centrocampista, espulso col Real Madrid, salterà uno dei due match degli ottavi di finale (se non entrambi). Un'assenza evidentemente importante nell'economia di una squadra che ha dimostrato di poggiare non poco sulle qualità dell'ex Cagliari. Ma quando arriverà la sentenza che ufficializzerà l'entità dello stop a Barella? La Gazzetta dello Sport fa chiarezza. Sarà solo il 25 gennaio la data in cui l'Inter conoscerà il destino del suo calciatore. E i nerazzurri temono proprio quelle due giornate che attualmente rappresentano lo spauracchio.

C'è, dunque, un secondo piano di discussione per il quotidiano. E' quello del mercato. L'Inter potrebbe effettuare un colpo, proprio per cautelarsi nel ruolo. Come rimarca il giornale, non esiste infatti un calciatore con le caratteristiche di Barella. Non lo sono né Vecino e Vidal, né Gagliardini e Sensi, definiti altri tipi di giocatori.

Quale il profilo giusto? Una vecchia idea, che potrebbe ora tornare in auge. Nandez, del Cagliari, piace eccome. E domenica, curiosamente, sarà avversario proprio dei nerazzurri in campionato. Intanto, la società ha preso la decisione su Barella dopo la reazione scomposta di Madrid, clicca qui per i dettagli.