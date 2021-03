Inter, quando un episodio cambia la storia. Conte con une certezza in più

Inter, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento ad un giocatore che da un certo momento in poi della stagione si è letteralmente conquistato il posto da titolare. Si tratta di Christian Eriksen, che ormai è un inamovibile nell11 ideale di Antonio Conte.

I risultati, scrive la rosea, sono migliorati nel momento in cui il danese ha iniziato a vedere il campo da titolare. Inutile ricordare che il momento della svolta, lo spartiacque che ha cambiato tutto, è stato quello della punizione al 97' minuto del derby di Coppa Italia.

Da li in poi Eriksen è diventato una certezza per il tecnico, pur non essendo il prototipo della mezz'ala "contiana", fatta di inserimenti e contrasti. Ma nonostante ciò il giocatore è riuscito ad entrare in un mondo che prima gli era ostile.