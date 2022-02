Inter, quando torna Gosens? Il tedesco aggiorna sui tempi di recupero

Inter, Gosens è quasi pronto.

C'è curiosità attorno all'impatto dell'ex Atalanta a Milano. Il tedesco, chiamato a far rifiatare Perisic e prenderne - chissà - l'eredità completa, a partire dalla prossima stagione, sgomma per il rientro (il pensiero di Biasin sul futuro del croato, clicca qui).

Una buona notizia per Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri, desiderosi di veder sfrecciare il mancino che tanto bene ha fatto a Bergamo, sorprendendo per numeri e blitz offensivi. Prudenza, ma anche ottimismo. Emerge questo dalle parole rilasciate dallo stesso Robin Gosens ai microfoni di Dazn. "Non manca molto", ha dichiarato l'esterno come ripreso oggi dal Corriere dello Sport. Stando al quotidiano, Gosens dovrebbe rientrare a fine mese (qui tutte le novità sugli infortunati e le loro tabelle di recupero).

"L'Inter profuma di storia", ha proseguito orgoglioso il tedesco che definisce quella col Napoli una partita fondamentale contro una diretta concorrente.

La speranza di Gosens - specifica lo stesso esterno - è diventare un calciatore importante per i colori nerazzurri. Disciplina e mentalità i suoi punti di forza. Gosens ha spiegato come le parole di Zhang gli abbiano trasmesso una grande carica.