Inter, qualificazione in Champions fondamentale: rinnovi a rischio

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 28/02/2023

Inter, l’andamento altalenante di questa stagione rischia di complicare i piani per la prossima stagione. La lotta per la qualificazione alla prossima Champion League è più agguerrita che mai con ben cinque squadre per soli tre posti.

Come fatto intendere da Beppe Marotta, se l’Inter non dovesse centrare almeno il quarto posto in classifica si rischierebbe di “far saltare in aria tutto il castello”. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando anche le possibili conseguenze in caso di mancata qualificazione.

Inter, dall’esonero di Inzaghi all’addio di Lukaku

Il primo a rischiare senza Champions League sarebbe soprattutto Simone Inzaghi, anche lui punzecchiato da Beppe Marotta. Inevitabili anche altri addii di lusso durante l’estate, compreso quello di Lukaku.

Una situazione che di conseguenza rischierebbe di complicare anche alcuni rinnovi contrattuali. Anche se l’Inter dovesse riuscire a centrare l’obiettivo quarti di finale di Champions di questa stagione dovrà necessariamente cedere in comunque dei casi un big entro il 30 giugno per raggiungere quei famosi 60 milioni di ricavato.