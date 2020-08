Inter, prossima stagione già alle porte: si riparte ai primi di settembre

Perdere una finale, soprattutto in campo europeo, è un qualcosa di certo non bello. L'Inter paga una partita non giocata ai suoi livelli, paga l'inesperienza e soprattutto un Siviglia in grado di imbrigliare i nerazzurri dall'inizio alla fine.

Terminata la stagione 2019/2020, è già tempo di iniziare a programmare la prossima, con l'inizio della Serie A in programma il 19 settembre. Il futuro dell'Inter dipenderà, fra campo e mercato da Antonio Conte che avrà modo di incontrarsi con il presidente ad inizio settimana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per quanto la società abbia intenzione di chiedere il rinvio della prima giornata per via della stagione corrente appena terminata, i cancelli di "Appiano Gentile" potrebbero tornare ad aprirsi già agli inizi di settembre. Infatti, a chi sarà fin da subito impegnato con le nazionali verrà concessa solo una settimana di riposo mentre gli altri potranno avere qualche giorno in più di riposo.

Insomma, non c'è tempo da perdere: la nuova stagione è già alle porte.