Inter, pronti i rinnovi. Da Marotta agli altri dirigenti: Zhang blinda tutti

Inter, arriva la decisione. Marotta e i dirigenti resteranno tutti. Zhang non vuole sorprese e per spegnere qualsiasi tipo di voce contraria è pronto a blindare i suoi uomini organizzativi.

La Gazzetta dello Sport oggi annuncia: "ll presidente ha definito i rinnovi dei quattro dirigenti apicali: in primis, l’a.d.Beppe Marotta, il Richelieu interista che nei mesi più difficili dello scorso autunno ha fatto da scudo alla tempesta, e il d.s. Piero Ausilio, l’uomo mercato dei nerazzurri chiamato a lavorare di fantasia in un’estate al risparmio".

Non le sole conferme. Come spiega il quotidiano, anche Dario Baccin, il vice diesse, e Roberto Samaden, direttore del settore giovanile, saranno ancora nei ranghi. La firma arriverà nei prossimi giorni, ma sarebbe tutto fatto.

I dettagli? Il termine dei contratti in essere slitterà dal 2022 al 2024. Si vuole aprire un ciclo, con chi - vedi Marotta - ha cambiato l'Inter, l'ha resa solida, ha costruito le basi per il successo della passata stagione. Sperando che altri trofei arrivino ancora e l'Inter riesca a trovare così la continuità necessaria per continuare a macinare vittorie e sorrisi.