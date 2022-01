Inter, pronta la proposta di rinnovo al titolare, ma diversi club su di lui

Inter, nella serata di ieri uno dei protagonisti assoluti è stato senza dubbio il capitano Samir Handanovic.

Nello 0 a 0 visto a Bergamo lo sloveno è risultato decisivo, in un match in cui le due squadre hanno provato a farsi male per 90 minuti, e che sarebbe potuto finire con qualsiasi risultato. Alla fine l'equa divisione della posta appare il risultato più giusto, ed i due portieri hanno avuto un ruolo fondamentale grazie a diverse parate spettacolari. Una bella risposta alle critiche quella del capitano nerazzurro, che già prima delle Supercoppa italiana si era tolto qualche sassolino dalla scarpa, lasciando intendere di non aver gradito il fatto di essere accusato di ogni rete subita.

L'Inter ha già fatto una scelta per il futuro, mettendo sotto contratto André Onana, che arriverà a parametro zero dall'Ajax. L'Intenzione del club ad oggi è quella di far sì che Handanovic resti, per svolgere il ruolo di chioccia per il camerunese, che potrebbe aver bisogno di un periodo di adattamento. Avere in questa eventualità le spalle coperte da una certezza (tale si è confermato ieri il capitano) sarebbe importante per tutti. Per questa ragione, scrive la Gazzetta dello Sport, è pronta una proposta per il rinnovo contrattuale di Handanovic. Tuttavia, prosegue il quotidiano, ci sarà da fare i conti con la concorrenza di diversi club, che avrebbero messo il numero 1 nerazzurro nel mirino.