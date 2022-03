Inter, pronta la formazione in vista di Domenica. Novità su Brozovic

Inter, Domenica sera, 13 marzo, i nerazzurri se la vedranno con il Torino di Juric.

Un avversario senza dubbio difficile, che ha messo in difficoltà diverse squadre e che quindi rappresenterà uno snodo importante per la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico sta preparando la gara con la massima concentrazione, visto che ora il patto con la squadra prevede che si dia il massimo da qui alla fine della stagione per provare a portare a casa gli obiettivi rimasti. Per questo sta ragionando sulla formazione da mandare in campo in vista del prossimo match. Stando al Corriere dello Sport diverse scelte sarebbero già state fatte. In difesa il trio sarà composto da Milan Skriniar (che si posizionerà al centro), Alessandro Bastoni e Danilo D'Ambrosio, che giocherà al posto di Stefan De Vrij (infortunatosi contro il Liverpool).

A centrocampo si vedrà di nuovo Nicolò Barella, assente ad Anfield per squalifica. Insieme a lui ci sarà certamente Hakan Calhanoglu. Dubbi invece per Marcelo Brozovic. Anche il croato è uscito dolorante contro gli inglesi, ma gli esami di ieri hanno dato esito negativo, ragione per la quale c'è ancora qualche speranza di vederlo in campo dal primo minuto. Per il quotidiano romano sarà fondamentale attendere la rifinitura di domani afficnhé si possa prendere una decisione. Sulle fasce c'è la possibilità che Robin Gosens sia titolare al posto di Ivan Perisic, mentre a destra Matteo Darmian potrebbe far rifiatare Denzel Dumfires. Infine in attacco l'unico ad essere certo del posto è Edin Dzeko, mentre per la seconda maglia è corsa a due tra Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Non è da escludersi che i due argentini si dividano il match.