Inter, problemi per D'Ambrosio: in dubbio anche per la ripresa della Serie A

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta una notizia che non potrà far piacere ai tifosi nerazzurri. A quanto pare infatti, Danilo D'Ambrosio non farà parte dei nerazzurri arruolabili questa sera contro il Napoli. L'ex giocatore del Torino deve fare i conti con un fastidio muscolare accusato poco dopo la ripresa degli allenamenti collettivi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, le noie muscolari di D'Ambrosio non sarebbero di poco conto: il terzino di Caivano potrebbe infatti saltare anche qualche partita di campionato. Un brutto colpo per Antonio Conte, che dovrà già fare a meno di Diego Godin, anche lui alle prese con problemi muscolari.

Nonostante la notizia sia decisamente negativa, il tecnico leccese può tirare un sospiro di sollievo, in quanto negli scorsi giorni scorsi ha pienamente recuperato Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, che oggi saranno a disposizione per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.