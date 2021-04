Inter, primato in classifica, record e parole di Marotta fanno gongolare

Inter, ci sono tanti motivi per gongolare in casa nerazzurra. A sottolineare quali siano ci pensa il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano rimarca il record raggiunto dalla squadra nerazzurra. Nessuno aveva collezionato 11 vittorie nelle prime 11 gare del girone di ritorno. Un record che si unisce ad altri numeri davvero importanti.

Maggior numero di vittorie in campionato, miglior difesa, secondo miglior attacco, 4 reti nelle ultime 11, 11 e via dicendo. E qualcuno ha provato a sminuire tutto questo asserendo che l'Inter ha raggiunto questi numeri giocando male. In particolare è stato ampiamente criticato il possesso palla nel match contro il Sassuolo. A questo ha risposto ieri l'Ad Marotta.

"Anche Heriberto Herrera diceva che il possesso territoriale non è quello calcistico. I campionati si vincono con i punti in classifica, e non col possesso palla", le parole dell'ad. Che da anni ha sposato il contismo, filosofia di calcio che gli farà vincere con ogni probabilità l'ennesimo scudetto della sua carriera da dirigente. " Queste le parole riportate dal quotidiano romano.