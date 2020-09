Inter, prima pagina Marca: "Lautaro svanisce, l'Inter non lo vende"

Ancora una volta, c’é la foto di Lautaro Martinez sulle prime pagine di un quotidiano spagnolo. Questa volta, peró, i tifosi nerazzurri possono sorridere guardando i titoli dei giornali iberici, perché sono essi stessi a riportare la notizia, giá rimbombata nel pomeriggio di ieri a seguito delle parole degli agenti del classe 1997 nativo di Bahia Blanca fuori dalla sede di viale della Liberazione, che il Toro rimarrá all’Inter.

Nulla da fare per il Barcellona, che insistentemente ha provato a strapparlo da Milano, forte del blasone del club e dell’influenza del suo capitano e amico in nazionale Leo Messi, né per tutte le altre eventuali pretendenti. Da quanto la clausola dell’argentino é scaduta lo scorso luglio, per i nerazzurri Lautaro é sempre stato ritenuto incedibile e imprescindibile per il progetto di Antonio Conte.

Dopo la tormentata giornata di ieri, con le voci, poi smentite, di un’importante offerta proveniente da Madrid, sponda Real, e le giá citate parole degli agenti del Toro, in sede per discutere del rinnovo del contratto, questa mattina anche Marca ha dichiarato chiusa la vicenda direttamente in prima pagina: “Lautaro svanisce, l’Inter non lo vende e tratta per il rinnovo”.