Inter, prima pagina GdS: "Zhang: carica di ferragosto"

Il presidente dell´Inter Steven Zhang é sbarcato a Milano dopo cinque mesi di assenza per stare vicino alla squadra in vista della semifinale di Europa League che si disputerá lunedí 17 alle ore 21 sul neutro di Düsseldorf. Molti gli impegni in agenda del giovanissimo numero uno del club di viale della Liberazione, ma la prioritá in questo momento é esclusivamente seguire la squadra in Germania, sostenendola e vivendo assieme questo sogno europeo.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli impegni di Zhang junior spiegando come al momento le strategie societarie dell´Inter si concentrino squisitamente sulla preparazione della semifinale e sul mercato, per continuare a rinforzarsi e costruire una grande Inter, con due nomi su tutti spuntati in prima pagina: Tonali e Kanté.

Solamente al termine dell´Europa League, poi, sará tempo di bilanci e di parlare del futuro dello stesso tecnico salentino. Steven Zhang non ha fretta e le parti sono pronte a discutere per trovare la soluzione migliore per entrambi, e lasciarsi distrarre in un momento tanto delicato sarebbe davvero follia.