Inter, Prima pagina GdS: “Dopo Kolarov, accordo per Darmian”

L'affare tra Inter e Parma per portare Matteo Darmian a Milano sembra essere ormai cosa fatta. Nelle passate settimane si era giá parlato dell’esistenza di una trattativa fondata su una presunta promessa fatta dal club di viale della Liberazione ai Ducali, con la quale i primi avrebbero bloccato il giocatore nelle precedenti sessioni di mercato, impegnandosi ad acquistarne le prestazioni al termine della stagione appena conclusasi.



Oggi, dopo la notizia riportata da Sky Sport ieri in serata, anche la Gazzetta dello Sport conferma che il trasferimento del nazionale classe 1989 in nerazzurro é ormai cosa fatta, per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro (2,5 é quella invece comunicata da Sky Sport). Dopo Kolarov, Antonio Conte avrá quindi a disposizione un’alternativa in piú sulla corsia di sinistra per aumentare la profonditá della propria rosa, nella speranza che l'ex Torino e Manchester United possa ritrovare la forma migliore dopo il discreto anno Parma, quella che proprio sotto la guida dell'ex ct aveva saputo sfoggiare in maglia azzurra.