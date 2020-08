Inter, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Lo scatto di Zhang"

L'avevano promesso e apparentemente non erano solo proclami. Quando quattro anni fa, Zhang Jindong e famiglia rilevarono la societá ora in viale della Liberazione, annunciarono a tutti i tifosi nerazzurri e al mondo intero che la loro intenzione era quella di riportare l’Inter dove le spetta, ai grandi fasti del passato, fino al tetto del mondo. Una finale di Europa League il tetto del mondo non lo é di certo, ma la crescita del club negli ultimi quattro anni é stata esponenziale, e la possibilitá di potersi giocare un trofeo internazionale a distanza di dieci anni ne é la prova piú evidente.

Con una vittoria contro il Siviglia venerdí, Suning e l’Inter possono davvero coronare un percorso lungo quattro anni e aprire un nuovo, vincente ciclo, ora in Europa, poi in Italia, come scrive la Gazzetta: “L’Europa League per aprire una nuova era e fare il sorpasso scudetto: il futuro passa anche da Conte, e dai gol di Lukaku e Lautaro”.