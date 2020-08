Inter, prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, puntata doppia”

C´é la figura di Romelu Lukaku sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che apre introducendo la sfida di questa sera che vedrá l´Inter impegnata alle ore 21 sul neutro di Dusseldorf, contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Occasione ghiotta per i nerazzurri per continuare a credere nel sogno Europa League e conquistare un posto in semifinale per affrontare la vincente dello scontro fra Shakhtar Donetsk e Basilea.

Impresa alla portata dei nerazzurri, che pur senza sottovalutare un avversario ostico e organizzato come le aspirine, potranno scendere in campo convinti dei propri mezzi giocandosi tutte le proprie carte, per arrivare fino in fondo e poi, scrive la Gazzetta, concentrarsi sul mercato per riuscire a colmare definitivamente il gap con la Juventus e dare la caccia allo scudetto nella prossima stagione.

Proprio in chiave mercato, la rosea riporta in prima pagina anche un nuovo nome in ottica Inter. Si tratta di Chris Smalling, classe 1989 appena rientrato al Manchester United a seguito dell'ottima stagione disputata in prestito in Italia con la maglia della Roma. Secondo il quotidiano, nelle ultime ore Marotta avrebbe fatto un tentativo per il difensore inglese, individuato come profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.