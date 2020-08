Inter, prima pagina Gazzetta dello Sport: “Conte fa centro”

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero Arturo Vidal e N’golo Kanté i due obiettivi principali del mercato dell’Inter, per regalare ad Antonio Conte i rinforzi a centrocampo che corrispondono all’identikit fornito dallo stesso tecnico leccese: uomini pronti, di esperienza, che abbiano vinto e conoscano il modo per farlo di nuovo. Non é un caso, infatti, che entrambi siano giá stati in passato legionari fedelissimi del tecnico ex Juve e Chelsea, e che sotto la sua guida abbiano giá alzato al cielo trofei prestigiosi.

Il cileno, oggi in rotta con il Barcellona e apparentemente fuori dal progetto di Ronald Koeman, era giá stato in cima alla lista dei desideri dell’ex ct e vicino ai nerazzurri nella passata sessione di mercato invernale, ma l’elevata richiesta del club catalano e l’occasione irripetibile dalla Premier League portarono il club di viale della Liberazione a virare sul danese Eriksen. Otto mesi dopo circa, Vidal potrebbe liberarsi a zero e Ausilio e Marotta stanno lavorando perché questa soluzione si concretizzi.

Piú complicata sembrerebbe invece la pista che porta al francese di origine maliane di proprietá del Chelsea, apparentemente rilanciato al centro del progetto da Frank Lampard nelle prime uscite stagionali, il quale ha assegnato al campione del mondo anche la fascia da capitano, ereditá pesante se a infilartela al braccio é lo stesso tecnico inglese. Se é vero che nell’imminente sessione di calciomercato nessuno sará probabilmente incedibile, alla dirigenza nerazzurra toccherá fare un lavoro di fino per limare la richiesta di partenza del club di Stamford Bridge, che sembrerebbe aggirarsi attorno agli 80 milioni di euro.