Inter, prima pagina Corriere dello Sport: "La notte di Conte"

Per il Corriere dello Sport quella di questa sera a Düsseldorf sará la notte di Antonio Conte. Le tensioni fra il tecnico e la societá di viale della Liberazione non sono certo un mistero, e l’Europa League é al momento il garante della tregua accordata in casa Inter. Per l’ex ct, che mai in carriera é riuscito a conquistare la finale di una competizione europea (sfiorata quella di EL nella stagione 2013/2014 quando venne eliminato con la Juve dal Benfica, bruciandosi la possibilitá di giocare una finale allo Juventus Stadium), questa é l’occasione di vincere sotto gli occhi di Steven Zhang, per poter poi battere il pugno e rendere ulteriormente chiare le proprie pretese alla societá.

Per seguire le orme di un’impresa che riuscí l’ultima volta a José Mourinho nella stagione del 2009/2010 (sebbene allora si trattasse della massima competizione europea e non di Europa League), riporta il Corriere, Antonio Conte si affiderá molto probabilmente allo stesso undici che ha eliminato il Bayer Leverkusen nei quarti di finale, con un 3-5-2 che vedrá Lautaro e l’uomo dei record Lukaku sugli scudi, e Christian Eriksen partire invece ancora dalla panchina.