Inter, prima pagina Corriere dello Sport: “Conte all´Italiana”

Ancora l´Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport che apre commentando la vittoria dei nerazzurri sul Getafe per due reti a zero di ieri sera alla Veltnis Arena di Gelsenkirchen, valsa l´accesso ai quarti di finale di Europa League per il club di viale della Liberazione.

Il CdS parla dell´atteggiamento tattico degli uomini di Antonio Conte definendolo “all´italiana”, con difesa solida e contropiede che si sono rivelate armi micidiali contro gli spagnoli, squadra tignosa che fa del pressing e del gioco duro la propria principale caratteristica.

Il tecnico salentino aveva chiesto ai suoi di “sporcarsi” in vista dell´impegno di ieri sera e le sue richieste sono state accontentate: pur soffrendo, trascinati dai gol di Lukaku ed Eriksen, entrambi su due azioni nate da ripartenze, i nerazzurri hanno saputo prendere la partita alla giugulare senza cadere nelle trappole tese dal Getafe. Lo stesso Conte ha commentato nel post partita affermando “sta diventando una squadra tosta”.