Inter, prima MD: “Lautaro prioritá, ma solo a certe condizioni”

All'indomani del positivo successo sul Napoli, blindato dalla rete capolavoro del raddoppio siglata da Lautaro Martinez, é proprio l'argentino ad apparire in prima pagina sul quotidiano catalano Mundo Deportivo, ancora una volta per ragioni ben lontane dal calcio giocato.

Il Barcellona non ha mai fatto mistero del forte interesse nei confronti del numero dieci nerazzurro, e questa mattina lo stesso giornale vicino al club ha rimarcato per l´ennesima volta il concetto, confermando che il Toro é per i blaugrana una vera e propria prioritá.

Malgrado ció, riporta MD, le possibilitá che Lautaro possa raggiungere l´amico Messi restano legate ad alcune condizioni: su tutte, un abbassamento del prezzo del cartellino da parte dell´Inter al netto di alcune contropartite tecniche e anche del crollo generale dei prezzi causa Covid-19.



Il club nerazzurro, dal canto suo, che nel frattempo si gode la perla contro il Napoli valsa tre punti e conferma al secondo posto, ha sempre fatto presente che Lautaro é un giocatore fondamentale all´interno del progetto di Antonio Conte e di non essere pertanto disposto a cederlo a condizioni sfavorevoli.