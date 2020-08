Inter, prima GdS: “Retromarcia Conte, io resto qui”

In casa Inter sembrerebbe essere momentaneamente rientrato il caso Conte. Dopo le pesanti uscite del tecnico di sabato sera a seguito della gara contro l´Atalanta, che avevano squarciato l´ambiente nerazzurro e fatto pensare ad un imminente addio, l´allenatore salentino nel pomeriggio di ieri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti all´Ansa, rimbalzate su tutte le emittenti e riportate questa mattina anche dalla Gazzetta, in cui spiega di voler portare avanti il lavoro iniziato con i nerazzurri: “Ho sposato un progetto triennale con l´Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavoreró duramente e mi batteró con tutte le mie forze e con tutto quello che é nelle mie possibilitá affinché sia un progetto vincente”

Dichiarazioni che potrebbero apparire meramente di facciata, per calmare le acque in vista dell'imminente impegno in Europa League in cui l´Inter vuole giocarsi al meglio tutte le proprie carte per aggiudicarsi un trofeo prestigioso, ma sicuramente non dettate da un colloquio con l´a.d. Marotta che, come riporta la rosea, a sorpresa non é avvenuto come era stato precedentemente ipotizzato. Da Appiano Gentile, dove ieri si é recata l´intera dirigenza nerazzurra, non é arrivata quindi nessuna notizia di un confronto tra i due ex Juve, tra i quali tirerebbe anzi un clima molto freddo.

Secondo la Gazzetta peró, in serata Conte avrebbe ricevuto la telefonata del presidente Steven Zhang, nella quale il club avrebbe rassicurato il tecnico e lo avrebbe invitato a concentrarsi al massimo sull´Europa League, prioritá assoluta al momento in casa Inter.