Inter, prima GdS: “Inter, doppia volata per Sanchez”

L´Inter si prepara alla sfida di questa sera a San Siro contro il Napoli, ultimo impegno casalingo in campionato e ostacolo da superare per arrivare davanti ad Atalanta e Lazio allo scontro diretto di domenica che sancirá il nome della seconda classificata, sperando, magari, in un passo falso dei bergamaschi impegnati sempre quest´oggi alle 19:30 a Parma.

Favorito per una maglia da titolare al fianco dell´intoccabile Lukaku sembrerebbe essere Alexis Sanchez, le cui recenti prestazioni hanno convinto e straconvinto tecnico e dirigenza, e per il quale l´Inter si sta muovendo con la massima urgenza nel tentativo di trovare un accordo con il Manchester United che permetta ai nerazzurri di trattenere il cileno, e soprattutto di averlo a disposizione giá a partire da Agosto per la fase finale di Europa League.

Doppio sprint dunque: per Sanchez, che é pronto a scalzare Lautaro nelle gerarchie in vista del delicato match di questa sera, per cercare assieme a Lukaku di regalare all´Inter il secondo posto, e per la societá, che spera di chiudere presto la trattativa e assicurare la permanenza del cileno a Milano.