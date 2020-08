Inter, prima Gazzetta dello Sport: “Tutto in una coppa”

Questa sera alle ore 21, sul neutro di Gelsenkirchen, Germania, l´Inter scenderá in campo contro il Getafe nella sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League, competizione dal cui esito potrebbero addirittura dipendere le sorti di molte componenti del futuro nerazzurro.

Dopo una stagione che ha visto l´Inter chiudere in Serie A nella posizione che si era prefissata a inizio stagione, sebbene con annessi rimpianti e immancabili colpi di testa, ora per il club di viale della Liberazione é tempo di scontri da dentro o fuori nel tentativo di primeggiare in una competizione assolutamente alla portata, ma soprattutto di tornare a mettere in bacheca un trofeo internazionale dopo quasi dieci anni.

L´impegno é delicato, e l´importanza della sfida va ben oltre la semplice conquista della coppa: le recenti dichiarazioni di Conte, che nel post partita dell'ultima di campionato ha sparato a zero sulla societá accusando una mancanza di protezione nei suoi confronti e in quelli dei giocatori, hanno fatto traballare un´ambiente che ancora una volta si é rivelato troppo instabile nonostante l´evidente crescita. A seguito di un colloquio con la presidenza, peró, il tecnico ha fatto retromarcia e compreso l´importanza di compattare tutti, calciatori e dirigenza, per remare in armonia verso un unico obiettivo.

Con un´impresa in Germania, l´Inter potrebbe cosí mettere a tacere molte voci e calmare acque movimentate buttandosi alle spalle tutti i problemi extra campo e godersi il gusto di un trofeo europeo che darebbe, oltre al blasone, la giusta spinta per ripartire alla rincorsa della Juve la prossima stagione, con Antonio Conte al comando.