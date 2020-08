Inter, prima Gazzetta dello Sport: “Conte-Zhang: patto finale”

Un patto di ferro dietro le quinte, una lunga tregua distensiva quella tra Antonio Conte e l’Inter di Steven Zhang per concentrarsi all’unanimitá sull’impegno piú importante: quello che questa sera, alle ore 21 sul neutro di Düsseldorf, vedrá l’Inter alle prese con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, per rendere concreta la possibilitá di giocarsi un pezzo di storia e raggiungere una finale europea che manca da dieci anni.



Allora il futuro del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della gara era giá segnato, oggi ancora non se ne conoscono le sorti, ma come riporta la Gazzetta dello Sport la consapevolezza dell’importanza dell’impegno di questa sera é tanta, troppa per lasciarsi andare nel mentre a qualsiasi lotta intestina. L’unione di intenti ha reso possibile una tregua tra tecnico e societá che andrebbe avanti ormai da un paio di settimane, in attesa di potersi sedere a discutere dell’Inter che verrá, possibilmente davanti ad un nuovo trofeo internazionale aggiunto in bacheca.