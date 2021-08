Inter: prezzo da brividi per Vlahovic. La palla passa a Suning

Mercato Inter: la Fiorentina valuta Dusan Vlahovic 70 milioni di euro ma "in questo momento manca il via libera da Nanchino per una simile spesa" scrive oggi, mercoledì 11 agosto, la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sportivo fa il punto della situazione sul nuovo attacco nerazzurro. "Da giorni si parla di Duvan Zapata, ma ormai è chiaro che l’Atalanta non si priverà del colombiano, se prima non avrà individuato il suo sostituto. Il surplace, però, non sta bene a Marotta e Ausilio che stanno vagliando delle soluzioni alternative". Quali? "In attesa di formalizzare l’offerta alla Lazio per il Tucu Correa, il preferito di Inzaghi, viene valutato - spiegano Filippo Conticello e Carlo Laudisa - pure Moise Kean: l’azzurro si era fatto notare nella Juve proprio sotto gli occhi dell’a.d. nerazzurro e non vuole tornare all’Ever- ton dopo la positiva esperienza al Psg".

La Gazzetta dello Sport affronta quindi il capitolo Dusan Vlahovic. "La giornata di ieri (martedì, ndr) è stata poi importante anche sul fronte: la Fiorentina valuta il serbo 70 milioni, facendosi forte anche delle sortite di Tottenham e Arsenal, onnipresenti su questi schermi. L’Inter segue l’asta con cautela: in questo momento manca il via libera da Nanchino per una simile spesa. Ma se per caso arrivasse l’extra-budget...".