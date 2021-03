Inter, prese tutte le precauzioni per evitare il focolaio. Il punto

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha affrontato la questione che si sta vivendo in casa nerazzurra. La positività di D'Ambrosio spaventa, in quanto si rischia che si formi un focolaio, come avvenuto ad inizio stagione. Stando al quotidiano romano sono state prese diverse precauzioni per evitare che ciò accada.

"Handanovic e compagni sono stati autorizzati dall'Ats, prontamente informata della positività di D'Ambrosio, a fare il percorso casa-centro d'allenamento. Alla Pinetina sono scattate tutte le precauzioni in situazioni come questa ovvero obbligo di mangiare, cambiarsi e fare la doccia ognuno nella propria stanza. Fermo restando l'obbligo che già vigeva di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento".

Nella giornata di oggi sono attesi i risultati dei test molecolari. Quelli rapidi hanno dato tutti esito negativo.