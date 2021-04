Inter, possibile svolta societaria in arrivo. Spunta un nuovo pretendente

Inter, se il campo racconta di una cavalcata che, fino a questo momento, procede a vele spiegate verso il 19esimo scudetto, continua a tenere banco la questione societaria. Al momento, stando a quanto riportato da Milano Finanza, Suning starebbe lavorando ad una soluzione per introdurre liquidità nel club. Si lavora all'emissione di un bond da circa 250 milioni di euro. In questo modo andrebbe a crescere il debito che attualmente ammonta a 375 milioni, ma le entrate che si realizzerebbero permetterebbero al gruppo cinese di acquistare le quote di Lion Rock.

Intanto alcuni fondi stanno studiando la situazione, e qualcuno potrebbe partecipare all'emissione dei suddetti bond e/o acquisire le quote di Lion Rock. Tra questi fondi c'è anche Fortress. resta poi in piedi la soluzione Goldman Sanchs, che potrebbe fornire un prestito ponte da 80 milioni.

Inoltre, e questo rappresenta la novità, ci potrebbe essere l'ingresso di un nuovo protagonista. "Starebbe infatti prendendo forma l’opzione rappresentata da una Spac che sta ultimando la raccolta (si parla di almeno un miliardo di dollari) negli Stati Uniti per essere poi quotata a Wall Street." Dietro questa Spac ci sarebbe un imprenditore americano pronto ad investire nel calcio, e l'Inter sarebbe finita prepotentemente nel mirino.