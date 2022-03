Inter, possibile esclusione contro la Juventus. Lo scenario

Inter, contro la Juventus Inzaghi potrebbe variare l’attacco.

Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, è Lautaro Martinez l’uomo in dubbio per il derby d’Italia contro la Juventus. L’attaccante argentino, a prescindere dalla sua possibile guarigione dal Covid, potrebbe non partire titolare; infatti, Simone Inzaghi sta valutando le possibili variazione tattiche nel reparto offensivo per il match che si disputerà a Torino.

Lautaro già lunedì potrebbe risultare negativo e, non avendo preso parte agli impegni della nazionale argentina, potrebbe ritrovare i compagni alla Pinetina all’inizio della settimana.

Il tecnico nerazzurro però medita un cambio nel reparto offensivo, viste le ultime deludenti prestazioni contro Genoa, Torino e Fiorentina; a disposizione di Inzaghi, oltre Dzeko (che pare certo di un posto) ci sono Correa e Sanchez, che si giocheranno una maglia dal primo minuto con il Toro. La coppia Dzeko Lautaro (Salernitana a parte) è parsa sbiadita, poco pericolosa e insufficiente negli ultimi match, motivo per cui Inzaghi potrebbe provare la carta Sanchez dal primo minuto riservandosi la possibilità di un ingresso nel secondo tempo dell’attaccante argentino, sempre ammesso che recuperi in tempo dal covid.

L’Inter ha bisogno di ritrovare lo smalto del girone d’andata, e ha dunque assoluta necessità di ripartire dai suoi attaccanti, troppo poco presenti nelle ultime partite e specchio di una squadra che sembra aver perso la spensieratezza della prima parte di stagione, quando tutto andava per il meglio. A Simone Inzaghi e ai giocatori dell’Inter il compito di tornare ad essere quella squadra, e quale migliore occasione della partita contro la Juventus?