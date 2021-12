Inter, plusvalenze: caso totalmente diverso da quello della Juventus

Inter, la società nerazzurra nella giornata di ieri è stata coinvolta nel caso delle plusvalenze. La Guardia di Finanza infatti, nell'ambito di un'indagine della procura di Milano, ha perquisito la sede del club.

La finalità della perquisizione era quella di acquisire documentazione inerente ad alcune operazioni di mercato relative alle stagioni dal 2017 al 2019. Dalla società (che ieri ha prontamente risposto con un comunicato), filtra comunque un clima di ottimismo e serenità (qui puoi trovare i dettagli). Sulla questione è intervenuta anche la redazione di Tuttosport, che questa mattina, mercoledì 22 dicembre, ha spiegato che tra il caso dell'Inter e quello della Juventus (club maggiormente coinvolto in tale indagine) esistono differenze consistenti.

Per quanto riguarda la società bianconera infatti esistono diverse intercettazioni telefoniche. Per quanto riguarda i nerazzurri invece non c'è nulla di tutto questo, e l'intervento posto in essere dalla magistratura è meramente esplorativo. "Ora la Procura di Milano, che pochi giorni ha aperto un fascicolo sull’agente macedone Fali Ramadani , valuterà la documentazione. Ma al momento non sembrano imminenti passi avanti, sotto forma di iscrizioni nel registro degli indagati. Si attendono anche eventuali scambi di materiale con altre procure".